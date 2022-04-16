Убыток «Локомотива» в 2021 году – 2,58 млрд рублей. В 2020-м была прибыль – 600 млн

У миллиардные убытки по итогам 2021 года.

Чистый убыток железнодорожников за период составил 2,58 млрд рублей. 2020 год «Локомотив» завершил с прибылью 604,5 млн рублей.

Выручка клуба за отчетный период выросла на 1,6% – до 5,5 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 20,7% и составили 29,2 млн рублей. Управленческие расходы возросли почти в два раза – до 445,9 млн рублей.

Траты «Локомотива» на оплату труда за год увеличились на 14,2% и составили 6,2 млрд рублей.

Кроме того, в 2021 году клуб получил кредит на сумму в 3,6 млрд рублей.

Убыток «Зенита» сократился на 83% в 2021-м – до 401,35 млн рублей. Собственники вложили 718,2 млн – вдвое больше, чем годом ранее

Убыток ЦСКА сократился на 63% в 2021-м – до 753,3 млн рублей. Расходы на зарплату выросли на 42% – до 3,19 млрд