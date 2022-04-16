200 фанатов за гомофобные кричалки выгнали с матча в Мексике

200 человек вывели с матча в Мексике за гомофобные кричалки.

В концовке матча чемпионата Мексики – (1:2) судья приостановил матч, когда на стадионе начались оскорбительные для геев скандирования.

После матча лига заявила, что за это со стадиона вывели около 200 фанатов.

Мексиканские фанаты регулярно скандируют гомофобные кричалки на матчах клубов и сборной. За это в стране грозит 5-летний запрет на посещение стадионов.

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