Кокорин – в заявке «Фиорентины» на игру с «Венецией». Он сыграл 9 минут за 4 предыдущих матча

попал в заявку «Фиорентины» на матч против «Венеции».

Игра 33-го тура Серии А пройдет во Флоренции в субботу, 16 апреля.

Российский нападающий включен в состав «фиалок» на пятый матч подряд, однако в четырех предыдущих он провел на поле суммарно 9 минут.

В игре 32-го тура с (2:3) 31-летний форвард вышел на замену на 86-й минуте. Три предыдущих матча он провел на скамейке запасных.

Подробная статистика футболиста – здесь.

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