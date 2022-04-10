У Кокорина 7 касаний мяча, 3 точных паса, 2 выигранных единоборства за 9 минут игры с «Наполи»

Форвард «Фиорентины» провел 9 минут на поле в матче с (3:2).

Россиянин за отведенное ему время получил мяч 7 раз, совершил три точных паса (всего – 6), выиграл одно единоборство на земле и одну верховую дуэль (еще одну проиграл), заработал один фол.

Никакими результативными действиями форвард не отметился и не нанес ни одного удара по воротам неаполитанцев.

Подробно со статистикой выступлений Кокорина за «Фиорентину» можно ознакомиться здесь.

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