Гендиректор «Динамо»: «Фейки о финансовом положении клуба публикуют не впервые. Не стоит реагировать на выдумки»

Генеральный директор «Динамо» отреагировал на слухи о финансовых трудностях клуба.

Сегодня появилась информация, что московский клуб приостановил переговоры с потенциальными новичками из-за финансовой неопределенности.

«Не в первый раз за последнее время в СМИ публикуются фейки по поводу финансового положения нашего клуба. Наверное, это как-то влияет на читаемость изданий.

Но такие «новости» не имеют ничего общего с реальным положением дел. Никакой «источник в руководстве клуба» никаких комментариев изданиям не давал. У есть четкое понимание дальнейшего развития и стабильные финансовые планы.

У нас в целом есть выстроенная и устойчивая система управления клубом. Нашим болельщикам не стоит вообще реагировать на откровенные выдумки отдельных изданий», – заявил Павел Пивоваров.