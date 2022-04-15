«Динамо» приостановило переговоры с потенциальными новичками из-за финансовой неопределенности

заморозило переговоры с потенциальными новичками.

Московский клуб несколько месяцев вел переговоры с потенциальными новыми игроками, но перенес общение на неопределенный срок, сообщает РБК.

Причины – финансовая неопределенность на следующий сезон. Руководство «Динамо» пока не знает, каким будет бюджет клуба.

«В нынешней ситуации предсказывать, каким будет бюджет клуба, сложно. Предстоит оценить масштаб финансовых проблем, с которыми столкнулся российский футбол», – сообщил источник в клубе.

Ранее «Динамо» приостановило переговоры по контрактам с действующими игроками команды.