Бекхэм подарил сыну Бруклину на свадьбу модифицированный Jaguar XK140 1954 года за полмиллиона долларов

Дэвид Бекхэм сделал роскошный подарок сыну на свадьбу.
Бруклин Бекхэм, 23-летний сын совладельца «Интер» Майами, недавно женился на американской актрисе и модели Николе Пельтц, в частности, снимавшейся в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления».
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» подарил сыну современную версию классического спорткара Jaguar XK140 образца 1954 года от компании Lunaz Design, акционером которой является сам Бекхэм.
В автомобиле оригинальный двигатель внутреннего сгорания заменил на электрический. Такой автомобиль стоит около 500 тысяч долларов.
Фото: Lunaz Design