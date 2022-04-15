Бекхэм подарил сыну Бруклину на свадьбу модифицированный Jaguar XK140 1954 года за полмиллиона долларов

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Дэвид Бекхэм сделал роскошный подарок сыну на свадьбу.

Бруклин Бекхэм, 23-летний сын совладельца «Интер» Майами, недавно женился на американской актрисе и модели Николе Пельтц, в частности, снимавшейся в фильме «Трансформеры: Эпоха истребления».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала» подарил сыну современную версию классического спорткара Jaguar XK140 образца 1954 года от компании Lunaz Design, акционером которой является сам Бекхэм.

В автомобиле оригинальный двигатель внутреннего сгорания заменил на электрический. Такой автомобиль стоит около 500 тысяч долларов.

Фото: Lunaz Design

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