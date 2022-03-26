Дэвид Бекхэм хочет позвать 4 футболистов, поигравших за «Барселону», в «Интер Майами».

По сведениям Marca, совладелец американской команды надеется, что за его команду будут выступать форварды ( ) и ( ), хавбек Серджи Бускетс («Барселона») и защитник Жорди Альба ( ).

Бекхэм рассчитывает, что вся четверка начнет сезон-2023/24 в его команде.

Дэвид Бекхэм: «Всегда говорили, что можем пригласить Роналду, Месси, Неймара в «Интер Майами». Этот город притягивает звезд»