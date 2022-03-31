Особняк Бекхэма в Лондоне обокрали, пока Дэвид с семьей был дома. Вынесли одежду, аксессуары и электронику на несколько тысяч фунтов

Особняк Дэвида Бекхэма обокрали, пока экс-футболист был дома.
Инцидент произошел 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вместе с женой и десятилетней дочерью находился на первом этаже лондонского особняка, когда грабитель проник в здание. Он перелез через ворота, а затем попал в особняк через окно спальни на верхнем этаже.
Взлом обнаружил 17-летний сын Бэкхема Круз, вернувшийся домой позже. Он увидел осколки стекла на полу.
Преступник похитил из дома экс-игрока сборной Англии, «Реала», «Милана» и «ПСЖ» дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов. Считается, что он входит в банду, орудующую в этом районе.
В данный момент полиция проводит расследование.