Особняк Бекхэма в Лондоне обокрали, пока Дэвид с семьей был дома. Вынесли одежду, аксессуары и электронику на несколько тысяч фунтов

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Особняк Дэвида Бекхэма обокрали, пока экс-футболист был дома.

Инцидент произошел 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» вместе с женой и десятилетней дочерью находился на первом этаже лондонского особняка, когда грабитель проник в здание. Он перелез через ворота, а затем попал в особняк через окно спальни на верхнем этаже.

Взлом обнаружил 17-летний сын Бэкхема Круз, вернувшийся домой позже. Он увидел осколки стекла на полу.

Преступник похитил из дома экс-игрока сборной Англии, «Реала», «Милана» и «ПСЖ» дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов. Считается, что он входит в банду, орудующую в этом районе. 

В данный момент полиция проводит расследование.

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