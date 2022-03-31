Особняк Бекхэма в Лондоне обокрали, пока Дэвид с семьей был дома. Вынесли одежду, аксессуары и электронику на несколько тысяч фунтов

Особняк Дэвида Бекхэма обокрали, пока экс-футболист был дома.

Инцидент произошел 28 февраля, но известно о нем стало только сейчас.

Бывший игрок вместе с женой и десятилетней дочерью находился на первом этаже лондонского особняка, когда грабитель проник в здание. Он перелез через ворота, а затем попал в особняк через окно спальни на верхнем этаже.

Взлом обнаружил 17-летний сын Бэкхема Круз, вернувшийся домой позже. Он увидел осколки стекла на полу.

Преступник похитил из дома экс-игрока сборной , , и дизайнерскую одежду, аксессуары и электронику на общую сумму в несколько тысяч фунтов. Считается, что он входит в банду, орудующую в этом районе.

В данный момент полиция проводит расследование.