Алания — Зенит 20.04.2022 Кубок России: прогноз на футбольный матч

20 апреля 2022 года владикавказская Алания на своем поле (условно) питерский Зенит. Поединок пройдет в рамках ¼ финала Кубка России. Игра начнется в 17:00 по московскому времени. Сможет ли клуб из подэлитного дивизиона обыграть действующего чемпиона страны? В каком составе выйдут петербуржцы? Начнет ли игру в старте лучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона Иван Сергеев? Ответы на эти вопросы мы узнаем после матча Алания — Зенит.

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Алания — Зенит: Путь команд в Кубке России

Владикавказская Алания начала выступление в Кубке России с группового этапа. Помимо владикавказцев в группе также играли махачкалинский Легион Динамо и Уфа. Алания в первом матче с Легион Динамо выиграла со счетом 3:2, а следующий матч с Уфой закончился для владикавказцев победой со счетом 2:0.

В ⅛ финала Кубка России Алания с минимальным счетом обыграла тульский Арсенал (1:0).

Зенит начал турнир сразу с ⅛ финала. Петербуржцы камня на камне не оставили от обороны Камаза (6:0).

Матч Алания — Зенит: краткая статистика выступления команд (последние 5 матчей)

Владикавказская Алания в последних пяти матчах одержали только одну победу. Подопечные Спартака Гогниева забили 4 (в среднем, 0,8 мячей за игру) и пропустили 8 голов (в среднем 1,6 мячей за игру). При этом команда в одном матче не пропустила голов — это была встреча с аутсайдером ФНЛ, липецким Металлургом (3:0).

Зенит серию из последних пяти матчей провел без поражений. Команда одержала три победы, а также дважды сыграла вничью — в матчах с Крыльями Советов (1:1) и Сочи (0:0). Однако отметим, что Зенит играл с уступающими по классу соперниками (Уфа, Крылья Советов, тульский Арсенал, Сочи, грозненский Ахмат).

Подопечные Сергея Семака забили 8 голов (в среднем 1,6 мячей за игру), а пропустили только один мяч (в среднем 0,2 мяча за игру).

Владикавказская Алания наносит, в среднем, 4,4 удара за игру (2,4 в створ), и допускает 3,2 удара за матч по своим воротам (2 в створ). Что касается владения мячом, то владикавказцы держат мяч в среднем 51% игрового времени. Подопечные Гогниева подают в среднем 3,6 угловых за матч, и допускают 1,2 угловых у своих

ворот.

Питерский Зенит наносит, в среднем, 16,2 удара по воротам (6,6 за игру), и допускает, в среднем, 6 ударов по своим воротам (2,6 за игру). Петербуржцы владеют мячом на протяжении 63% игрового времени, подают, в среднем, 5,8 угловых за матч и допускают 2,8 угловых у своих ворот.

Прогноз на матч Алания — Зенит и котировки букмекеров

В предстоящей встрече Алания выглядит аутсайдером матча, хотя по ряду показателей и превосходит питерцев. В частности, владикавказцы меньше допускают ударов по своим воротам, а также чаще бьют в створ ворот соперников. Кроме того, подопечные Гогниева меньше допускают угловых у своих ворот.

Впрочем, детальная статистика здесь более чем условна — Алания отрезок из пяти матчей провела хуже Зенита (с учетом уровня соперников обеих команд). В предстоящей встрече Зенит сыграет с позиции силы.

Вероятно, петербуржцы сыграют составом, близким к основному — бразильские легионеры, Артем Дзюба и представители молодежки Зенита наверняка справятся с Аланией. Вполне возможно, подопечные Гогниева уступят петербуржцам с разгромным счетом.

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает следующие коэффициенты на эту игру:

Победа Алании — 9.6;

Ничья — 5.4;

Победа Зенита — 1.33;

ТБ 2.5 — 1.67;

ТМ 2.5 — 2.17;

ОЗ да — 2.6;

ОЗ нет — 1.68.

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Где смотреть Алания – Зенит