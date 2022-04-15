Экс-судья Итурральде считает, что пенальти в ворота «Барсы» нужно было перебить: «Игрок «Айнтрахта» вбежал в штрафную раньше времени»

Теги Айнтрахт Франкфурт Барселона Лига Европы УЕФА судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Артур Соареш Диаш Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес оценил судейство в матче «Барселона» – «Айнтрахт» (2:3).

Бывший арбитр прокомментировал гол хавбека немецкого клуба Филипа Костича с 11-метрового на 4-й минуте в ответной игре 1/4 финала Лиги Европы.

«Игрок [«Айнтрахта»] забежал в штрафную раньше времени, поэтому пенальти нужно было перебить. ВАР в таких случаях не вмешивается, поскольку футболист не принимал активного участия в игре. Эпизод очевидный, но арбитры иногда забывают о таких вещах.

При этом судьи [при пробитии 11-метровых] очень требовательны к вратарям, когда они выдвигаются вперед даже на 1 см. Им нужно так же быть требовательными, когда в штрафную раньше времени забегают полевые игроки», – сказал Итурральде.

Матч обслуживал португалец Артур Соареш Диаш.

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