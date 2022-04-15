оценил судейство в матче – «Айнтрахт» (2:3).

Бывший арбитр прокомментировал гол хавбека немецкого клуба Филипа Костича с 11-метрового на 4-й минуте в ответной игре 1/4 финала .

«Игрок [ ] забежал в штрафную раньше времени, поэтому пенальти нужно было перебить. ВАР в таких случаях не вмешивается, поскольку футболист не принимал активного участия в игре. Эпизод очевидный, но арбитры иногда забывают о таких вещах.

При этом судьи [при пробитии 11-метровых] очень требовательны к вратарям, когда они выдвигаются вперед даже на 1 см. Им нужно так же быть требовательными, когда в штрафную раньше времени забегают полевые игроки», – сказал Итурральде.

Матч обслуживал португалец .

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