Директор «ПСЖ» заявил о лидерстве по продажам футболок в мире. 60% доходов – за счет Месси

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция бизнес игровая форма стиль Футбол

Коммерческий директор «ПСЖ» Марк Армстронг сообщил о высоких продажах клубных футболок.

«Мы продаем больше футболок, чем любая другая команда в мире», – заявил Армстронг в интервью Le Figaro.

Месяц назад стало известно, что наибольшей популярностью пользуется форма Лионеля Месси – на ее долю приходится 60% продаж.

За 6 месяцев после подписания аргентинского форварда коммерческие результаты в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.

Свежий рейтинг зарплат в топ-лигах: Месси получает в три раза меньше, чем в «Барсе», Неймар – лидер, Бэйл – в испанском топе

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