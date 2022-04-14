Директор «ПСЖ» заявил о лидерстве по продажам футболок в мире. 60% доходов – за счет Месси

Коммерческий директор «ПСЖ» Марк Армстронг сообщил о высоких продажах клубных футболок.
«Мы продаем больше футболок, чем любая другая команда в мире», – заявил Армстронг в интервью Le Figaro.
Месяц назад стало известно, что наибольшей популярностью пользуется форма Лионеля Месси – на ее долю приходится 60% продаж.
За 6 месяцев после подписания аргентинского форварда коммерческие результаты в части реализации атрибутики превзошли показатели всего сезона-2020/21.
Свежий рейтинг зарплат в топ-лигах: Месси получает в три раза меньше, чем в «Барсе», Неймар – лидер, Бэйл – в испанском топе