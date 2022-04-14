Тедеско о 2:0 с «Аталантой»: «Лейпциг» прошел тяжелое испытание. Мы заслужили выход в полуфинал»

высказался после победы «Лейпцига» над «Аталантой» (2:0) в .

Немецкая команда вышла в полуфинал турнира.

«Мы очень рады тому, что прошли это тяжелое испытание. Мы очень хорошо понимали, с кем играем, так что наш план заключался в том, чтобы сесть поглубже, не прессинговать настолько высоко, насколько мы это делали в первом матче, не давать «Аталанте» свободного пространства и мешать Дувану Сапате получать передачи.

Мы хорошо сыграли в обороне и создавали моменты при контратаках. Я горжусь командой и чувствую себя измотанным!

«Прекрасная история «Лейпцига» продолжается, мы заслужили проход дальше за эти 180 минут.

Также хочу похвалить фанатов «Аталанты» за то, что даже после финального свистка они продолжали благодарить команду за ее выступление. Такая атмосфера украшает футбол», – сказал главный тренер «Лейпцига».

У «Лейпцига» Тедеско 9 побед и 4 ничьих после поражения от «Баварии». Сегодня обыграли «Аталанту» в Италии