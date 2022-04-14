Джан Пьеро Гасперини: «В правиле игры рукой царит абсолютный хаос. Один и тот же судья по-разному трактует ситуации с разницей в 30 секунд»

Теги Аталанта серия А Италия Лига Европы УЕФА судьи Джан Пьеро Гасперини Антонио Матеу Лаос РБ Лейпциг правила Футбол

Джан Пьеро Гасперини указал на непоследовательность судей при определении игры рукой.

Главный тренер «Аталанты» также подвел итоги матча против «Лейпцига» в 1/4 финала Лиги Европы (0:2).

«Это была сбалансированная игра, мы думали, что играем довольно хорошо, даже несмотря на то, что у нас не было искры в финальных стадиях атак.

Мы постоянно атаковали, но не наносили достаточного количества ударов по воротам. «РБ Лейпциг», несомненно, очень хорошая команда», – отметил Гасперини.

При счете 0:1 судья Антонио Матеу Лаос не стал назначать пенальти в пользу «Аталанты» после того, как мяч попал в руку Дани Ольмо. 

«Странно то, что незадолго до этого судья назначил штрафной удар за игру рукой, которая казалась гораздо менее грубым нарушением правил, чем момент, который был в штрафной. 

Когда дело доходит до правил игры рукой, царит абсолютный хаос, даже один и тот же судья может по-разному трактовать ситуации с разницей в 30 секунд», – заявил тренер. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные