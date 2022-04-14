Джан Пьеро Гасперини: «В правиле игры рукой царит абсолютный хаос. Один и тот же судья по-разному трактует ситуации с разницей в 30 секунд»

Джан Пьеро Гасперини указал на непоследовательность судей при определении игры рукой.
Главный тренер «Аталанты» также подвел итоги матча против «Лейпцига» в 1/4 финала Лиги Европы (0:2).
«Это была сбалансированная игра, мы думали, что играем довольно хорошо, даже несмотря на то, что у нас не было искры в финальных стадиях атак.
Мы постоянно атаковали, но не наносили достаточного количества ударов по воротам. «РБ Лейпциг», несомненно, очень хорошая команда», – отметил Гасперини.
При счете 0:1 судья Антонио Матеу Лаос не стал назначать пенальти в пользу «Аталанты» после того, как мяч попал в руку Дани Ольмо.
«Странно то, что незадолго до этого судья назначил штрафной удар за игру рукой, которая казалась гораздо менее грубым нарушением правил, чем момент, который был в штрафной.
Когда дело доходит до правил игры рукой, царит абсолютный хаос, даже один и тот же судья может по-разному трактовать ситуации с разницей в 30 секунд», – заявил тренер.