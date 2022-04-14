«МЮ» привлек архитекторов стадиона «Тоттенхэма» для реконструкции «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» определился, с кем будет сотрудничать при реконструкции «Олд Траффорд».

Над планами по обновлению стадиона будут трудиться архитекторы из Populous и консультанты по управлению, представляющие Legends International. Обе компании занимались проектированием «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Как информирует The Independent, одной из целью работ является увеличение вместимости арены. Сейчас она может принять 74 140 зрителей.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов является снос «Олд Траффорд» и возведение нового стадиона