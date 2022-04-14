Рэшфорд интересен «ПСЖ». У форварда «МЮ» была договоренность с парижанами еще прошлым летом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру во Франции.

24-летний форвард интересен «ПСЖ», который изучал возможность его перехода еще год назад.

Прошлым летом «МЮ» был готов сделать предложение о трансфере форварда парижан Килиана Мбаппе, но тот сделал выбор в пользу «Реала».

«ПСЖ», в свою очередь, на случай ухода Мбаппе договорился с Рэшфордом, который по-прежнему входит в сферу интересов клуба.

Англичанин потерял место в составе «МЮ» в этом сезоне. В 21 матче АПЛ он забил четыре гола. Его статистика – здесь.

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