Рэшфорд интересен «ПСЖ». У форварда «МЮ» была договоренность с парижанами еще прошлым летом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может продолжить карьеру во Франции.
24-летний форвард интересен «ПСЖ», который изучал возможность его перехода еще год назад.
Прошлым летом «МЮ» был готов сделать предложение о трансфере форварда парижан Килиана Мбаппе, но тот сделал выбор в пользу «Реала».
«ПСЖ», в свою очередь, на случай ухода Мбаппе договорился с Рэшфордом, который по-прежнему входит в сферу интересов клуба.
Англичанин потерял место в составе «МЮ» в этом сезоне. В 21 матче АПЛ он забил четыре гола. Его статистика – здесь.