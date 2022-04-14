«ПСЖ» стал партнером сервиса продажи кроссовок GOAT. Сумма сделки – 50 млн долларов

начал сотрудничество с онлайн-сервисом продажи кроссовок GOAT.

Стороны согласовали трехлетний контракт, сумма сделки оценивается в 50 миллионов долларов.

Уже в этом сезоне «ПСЖ» нанесет название своего нового партнера на рукава формы. Также он будет рекламироваться на стадионе, телевидении и в сети.

Также «ПСЖ» станет первой командой, у которой появится собственный магазин на площадке GOAT.

GOAT – это онлайн-платформа, где все желающие могут продавать как новые, так и поддержанные кроссовки. Сервис известен тем, что там можно найти редки и коллекционные модели.