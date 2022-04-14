Тикнизян и Кангва дисквалифицированы на 2 матча. Защитник «Локо» – за удаление, хавбек «Арсенала» – за оскорбление судьи

Защитник «Локомотива» дисквалифицирован на два матча.

22-летний игрок наказан за красную карточку, полученную им в матче 24-го тура РПЛ с (1:4) за фол на . Удаление стало для футболиста третьим в сезоне.

Полузащитник «Арсенала» также наказан 2-матчевой дисквалификацией и штрафом 250 тысяч рублей за оскорбления судьи после игры со (0:3).

Хавбек туляков назвал рефери «дерьмом» и «сумасшедшим». Суммарно Кангва, получивший в прошедшем матче красную карточку, пропустит три матча с учетом дополнительной автоматической дисквалификации.