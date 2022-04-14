Тикнизян и Кангва дисквалифицированы на 2 матча. Защитник «Локо» – за удаление, хавбек «Арсенала» – за оскорбление судьи

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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян дисквалифицирован на два матча.

22-летний игрок наказан за красную карточку, полученную им в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4) за фол на Даниле Глебове. Удаление стало для футболиста «Локо» третьим в сезоне.

Полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва также наказан 2-матчевой дисквалификацией и штрафом 250 тысяч рублей за оскорбления судьи Владислава Безбородова после игры со «Спартаком» (0:3).

Хавбек туляков назвал рефери «дерьмом» и «сумасшедшим». Суммарно Кангва, получивший в прошедшем матче красную карточку, пропустит три матча с учетом дополнительной автоматической дисквалификации.

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