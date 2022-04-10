Тикнизян получил 3-ю красную за сезон – за фол на Глебове. Игрок «Локо» ушел в слезах

Теги Локомотив Ростов Ян Бобровский дисквалификации судьи Наир Тикнизян Данил Глебов Футбол

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян удален в первом тайме матча РПЛ с «Ростовом».

22-летний футболист наступил на ногу совершавшему подкат хавбеку Данилу Глебову, и главный судья Ян Бобровский показал ему красную карточку. Тикнизян покинул поле в слезах.

В нынешнем сезоне это третье удаление защитника «Локо». Ранее он досрочно завершал матчи с «Енисеем» (0:4) в БЕТСИТИ Кубке России и «Марселем» (1:1) в Лиге Европы.

В следующем матче чемпионата России «Локомотив» встретится с «Сочи».

Видеотрансляция матча «Ростов» – «Локомотив». 1:0 – Щетинин забил. Есть текстовый онлайн

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