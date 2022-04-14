Экс-судья о падении Корреа в штрафной «Ман Сити»: «Контакт с Канселу был, но его недостаточно для пенальти»

Экс-судья разобрал падение игрока «Атлетико» в штрафной .

На 77-й минуте ответного четвертьфинала (0:0) защитник «горожан» столкнулся с форвардом . Ни арбитр в поле Даниэль Зиберт, ни рефери на ВАР не увидели фола со стороны португальца.

«Нападающий «Атлетико» столкнулся с Канселу, у которого была вытянута рука, и получил удар в лицо.

Контакт был, но я думаю, что его недостаточно, чтобы назначить пенальти», – сказал Павел Фернандес.

вылетел из турнира из-за поражения в первой игре (0:1).