Экс-судья о падении Корреа в штрафной «Ман Сити»: «Контакт с Канселу был, но его недостаточно для пенальти»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА судьи Даниэль Зиберт Жоау Канселу видеоповторы Анхель Корреа Футбол

Экс-судья разобрал падение игрока «Атлетико» в штрафной «Ман Сити».

На 77-й минуте ответного четвертьфинала Лиги чемпионов (0:0) защитник «горожан» Жоау Канселу столкнулся с форвардом Анхелем Корреа. Ни арбитр в поле Даниэль Зиберт, ни рефери на ВАР не увидели фола со стороны португальца.

«Нападающий «Атлетико» столкнулся с Канселу, у которого была вытянута рука, и получил удар в лицо.

Контакт был, но я думаю, что его недостаточно, чтобы назначить пенальти», – сказал Павел Фернандес.

«Атлетико» вылетел из турнира из-за поражения в первой игре (0:1).

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