«Ман Сити» ни разу не попал в створ «Атлетико» за 1-й тайм, но ведет по ударам 8:1

«Манчестер Сити» снова ни разу не пробил в створ ворот «Атлетико» в 1-м тайме.

Команды встречаются в ответном матче 1/4 финала , счет после первой половины – 0:0.

«Горожане» в течение первых 45 минут (плюс 3 минуты добавленного времени) 8 раз ударили в сторону ворот соперника, но ни один удар в створ не пришелся.

Примечательно, что аналогичная ситуация сложилась в первой игре между клубами – тогда у «Сити» было 6 неточных ударов. Во втором тайме команде Пепа Гвардиолы удалось забить гол.

«Атлетико» в текущем матче пробил пока лишь 1 раз, но попал в створ. На прошлой неделе за первый тайм у него не было ударов.

«Ман Сити» в первом тайме владел мячом 69% времени, а «Атлетико» – 31%.

Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Сити». Текстовый онлайн есть, Гризманн и де Брюйне играют