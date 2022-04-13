Ван дер Варт о словах Тухеля про смех Анчелотти: «А что, он должен после победы разрыдаться?»

Экс-хавбек «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт остался недоволен поведением .

Главный тренер «Челси» раскритиковал своего коллегу из «Реала» и главного судью матча между «Реалом» и «Челси» за смех после игры.

«Когда побеждаешь, нужно проявлять уважение к сопернику. Но еще лучше проявлять уважение после поражения.

Анчелотти не делал ничего дурного, и тут мы видим этого дракона – это я мягко так называю Томаса.

Все мы порой проигрываем, но надо не терять лицо при этом. «Челси» провел отличный матч, у него прекрасный тренер, а потом случается это интервью.

Это меня поражает. А что должен Анчелотти делать после победы? Разрыдаться?

Говорят, Тухель – славный тренер, но не в этом случае», – сказал ван дер Варт в эфире Ziggo Sport.

«До чуда оставалось 10 минут». Грусть «Челси» и несгибаемость «Реала» – в словах участников главной драмы этой ЛЧ