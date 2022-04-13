Ван дер Варт о словах Тухеля про смех Анчелотти: «А что, он должен после победы разрыдаться?»

Экс-хавбек «Тоттенхэма» Рафаэл ван дер Варт остался недоволен поведением Томаса Тухеля.
Главный тренер «Челси» раскритиковал своего коллегу из «Реала» Карло Анчелотти и главного судью матча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси» Шимона Марчиняка за смех после игры.
«Когда побеждаешь, нужно проявлять уважение к сопернику. Но еще лучше проявлять уважение после поражения.
Анчелотти не делал ничего дурного, и тут мы видим этого дракона – это я мягко так называю Томаса.
Все мы порой проигрываем, но надо не терять лицо при этом. «Челси» провел отличный матч, у него прекрасный тренер, а потом случается это интервью.
Это меня поражает. А что должен Анчелотти делать после победы? Разрыдаться?
Говорят, Тухель – славный тренер, но не в этом случае», – сказал ван дер Варт в эфире Ziggo Sport.
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