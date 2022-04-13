Томас Тухель: «Играя против «Реала», не нужно ждать смелости от судей. Я чувствовал эти мелкие решения в обоих матчах»

Томас Тухель разочарован работой арбитра на матче «Реал» – «Челси».

«Это было не только в ответном матче. Когда ты играешь против «Реала», то, вероятно, не должен ждать смелости от судей.

Я чувствовал эти мелкие решения и в первой, и в ответной игре», – сказал тренер лондонского клуба.

На вчерашнем матче работал польский судья . Первую игру обслуживал француз .

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