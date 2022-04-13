Директор «Спартака» о пиве на стадионах: «Мы двумя руками за. Раз вводится Fan ID, нет ничего, что могло бы помешать»

Коммерческий директор поделился мнением о пиве на стадионах.

– Нужно ли пиво на стадионах?

– Двумя руками ратуем за его внедрение. Есть опыт чемпионата мира, который отлично себя зарекомендовал. С учетом текущей реальности поиска партнеров наступил момент, когда нужно к этому вернуться.

Надо понимать, что у разлива алкогольных напитков на стадионе есть два момента: разлив и реклама пива на спортивных объектах. В совокупности два решения по законопроекту о снятии ограничений сильно помогут клубам. Помимо прямых денег от рекламы, клуб получит процент от разлитого на стадионе пива, а еще увеличится средний чек в зоне фудкорта и времяпрепровождение на стадионе.

Тем более, раз вводится Fan ID, еще один дополнительный пункт безопасности на стадионе, не вижу ничего, что могло бы помешать вступлению закона в силу.

– Пиво – это настолько уникальный продукт, что за время его запрета на стадионах не появилось никакого другого продукта?

– У футбола есть сопутствующий продукт в виде ставок, которые разрешены и уже являются неотъемлемой частью игры.

Почему люди ходят смотреть футбол в спортбары? Потому что там есть пиво. Для мужской аудитории возраста 25-35 лет это нормальная практика. В Англии есть такая культура.

О чем говорит опыт чемпионата мира? То, что это может быть культурно. На матчах я ни разу не видел конфликтов, связанных именно с пивом. Если они возникают, то и без него, – сказал Рустам Махмутов.

Пиво могло обогатить РПЛ, но теперь – нет. Даже если его вернут на стадионы завтра