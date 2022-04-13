«Реал» выглядел потерянным. Ему повезло унести ноги». Экс-вратарь Англии Грин о вылете «Челси»

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Роберт Грин раскритиковал игру «Реала» в ответном матче с «Челси» (2:3) в Лиге чемпионов.

«Челси» отлично постарался, он вернул интригу. «Реалу» повезло унести ноги. Его спасла вспышка великолепия в исполнении Модрича.

«Челси» отдал много сил, как и говорил Тухель. Игроки отдали все, что могли.

«Реал» выглядел потерянным. Он выглядел так, будто не понимает, как нужно играть, будто ему не хватает уверенности в себе. Но у него есть футболисты, способные проявлять себя в конкретные моменты. Сегодня таковыми стали Модрич, Куртуа и Бензема», – сказал BBC бывший вратарь сборной Англии.

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