«Реал» выглядел потерянным. Ему повезло унести ноги». Экс-вратарь Англии Грин о вылете «Челси»

раскритиковал игру «Реала» в ответном матче с «Челси» (2:3) в .

отлично постарался, он вернул интригу. повезло унести ноги. Его спасла вспышка великолепия в исполнении Модрича.

«Челси» отдал много сил, как и говорил Тухель. Игроки отдали все, что могли.

«Реал» выглядел потерянным. Он выглядел так, будто не понимает, как нужно играть, будто ему не хватает уверенности в себе. Но у него есть футболисты, способные проявлять себя в конкретные моменты. Сегодня таковыми стали Модрич, Куртуа и Бензема», – сказал BBC бывший вратарь сборной Англии.