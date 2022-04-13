Камавинга о камбэке «Реала»: «Люди, думали, что мы вылетели. Но это не чудо, мы уже делали это в игре с «ПСЖ»

Эдуардо Камавинга прокомментировал выход «Реала» в полуфинал Лиги чемпионов.
Испанский клуб уступил «Челси» (2:3) в ответном матче 1/4 финала, но вышел в следующий раунд по сумме двух игр (5:4).
«Опасения были до самого конца, мы пропустили несколько голов, но самое главное – нам удалось им ответить.
Счастливы, что сделали это и вышли в полуфинал.
Это не чудо, потому что мы сделали то же самое и против «ПСЖ». Люди думали, что мы вылетели, но нам удалось отыграться.
Произошло то же самое: мы пропустили мячи, но смогли отквитаться. Счастливы, что все получилось», – сказал полузащитник мадридского клуба.
Тухель мощно исправил ошибки первого матча. «Челси» был прекрасен в Мадриде, но Модрич спас «Реал»