Тухель о камбэке с «Реалом»: «Маловероятно, но стоит попробовать. Это значит сыграть на пределе возможностей»

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Томас Тухель высказался об ответном матче с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами завершилась победой «Реала» со счетом 3:1.

«Конечно, у нас не самые высокие шансы, учитывая результат первого матча.

Нам будет очень сложно, учитывая соревнование, соперника и стадион.

[Отыграться] маловероятно, но стоит попробовать. Попробовать – значит сыграть, выложившись на полную, на пределе своих возможностей. Вот что это такое, это важный вечер для нас», – сказал главный тренер «Челси»

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