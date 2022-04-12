Тухель о камбэке с «Реалом»: «Маловероятно, но стоит попробовать. Это значит сыграть на пределе возможностей»

высказался об ответном матче с «Реалом» в чемпионов.

Первая игра 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами завершилась победой со счетом 3:1.

«Конечно, у нас не самые высокие шансы, учитывая результат первого матча.

Нам будет очень сложно, учитывая соревнование, соперника и стадион.

[Отыграться] маловероятно, но стоит попробовать. Попробовать – значит сыграть, выложившись на полную, на пределе своих возможностей. Вот что это такое, это важный вечер для нас», – сказал главный тренер .