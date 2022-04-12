«Реал» хочет снизить Модричу зарплату, игрок просит 12,5 млн евро в год – столько он получал до пандемии. Переговоры продолжаются

«Реал» и ведут переговоры о новом контракте.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, речь идет о продлении действующего соглашения еще на сезон.

В процессе переговоров стороны столкнулись с незначительным расхождением по финансовым требованиям. В прошлом сезоне Модрич сократил зарплату на 10% (с 12,5 млн евро до 11,25 млн евро в год после налогов), чтобы помочь клубу справиться с последствиями пандемии коронавируса.

Сейчас агенты хавбека хотят, чтобы «Реал» вернул Луке зарплату на допандемийный уровень или хотя бы оставил ее такой, как сейчас. «Мадрид» же хочет дальнейшнего понижения зарплаты.

Несмотря на это, стороны намерены продолжать переговоры и хотят сделать все, чтобы Модрич провел в «Реал» как минимум еще один сезон.

В этом сезоне 37-летний полузащитник, который выступает за с августа 2012 года, забил 3 гола и отдал 8 передач в 36 матчах за клуб во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.