Лукаку пропустит матч с «Реалом» из-за болей в ахилле. Аспиликуэта может сыграть, несмотря на недавний ковид

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Ромелу Лукаку не сыграет за «Челси» в ответном матче Лиги чемпионов с «Реалом». 

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о травмах игроков в преддверии игры 1/4 финала в Мадриде. Первый матч в Лондоне испанский клуб выиграл со счетом 3:1.

«Хадсон-Одои все еще недоступен, а Чилуэлл выбыл надолго.

Лукаку не поедет из-за боли в ахилле, которую он недавно почувствовал. Аспиликуэта в общей группе. У него уже несколько раз был отрицательный результат теста на ковид, и он может быть в составе.

Росс Баркли болен и не поедет с нами. Такова ситуация прямо сейчас, все остальные в расположении команды», – сказал Тухель. 

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