Лукаку пропустит матч с «Реалом» из-за болей в ахилле. Аспиликуэта может сыграть, несмотря на недавний ковид

не сыграет за «Челси» в ответном матче с «Реалом».

Главный тренер рассказал о травмах игроков в преддверии игры 1/4 финала в Мадриде. Первый матч в Лондоне испанский клуб выиграл со счетом 3:1.

«Хадсон-Одои все еще недоступен, а Чилуэлл выбыл надолго.

Лукаку не поедет из-за боли в ахилле, которую он недавно почувствовал. Аспиликуэта в общей группе. У него уже несколько раз был отрицательный результат теста на ковид, и он может быть в составе.

болен и не поедет с нами. Такова ситуация прямо сейчас, все остальные в расположении команды», – сказал Тухель.