Патрис Эвра: «Лукаку хотел вернуться в «Челси» любой ценой, но должен был остаться в «Интере». Он совершил большую ошибку»

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Патрис Эвра считает, что Ромелу Лукаку не стоило переходить из «Интера» в «Челси».

«У людей, которые его критикуют, короткая память, ведь когда он приехал в Лондон, он забивал и хорошо играл. Потом он получил травму и сказал, что скучает по «Интеру», это создало небольшую неразбериху с болельщиками.

Он хотел любой ценой вернуться в «Челси», но он должен был остаться в «Интере» после сезона на таком высоком уровне. Он принял решение и совершил большую ошибку, на мой взгляд», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Prime Video. 

 

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