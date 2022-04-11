Патрис Эвра: «Лукаку хотел вернуться в «Челси» любой ценой, но должен был остаться в «Интере». Он совершил большую ошибку»

считает, что не стоило переходить из в .

«У людей, которые его критикуют, короткая память, ведь когда он приехал в Лондон, он забивал и хорошо играл. Потом он получил травму и сказал, что скучает по «Интеру», это создало небольшую неразбериху с болельщиками.

Он хотел любой ценой вернуться в «Челси», но он должен был остаться в «Интере» после сезона на таком высоком уровне. Он принял решение и совершил большую ошибку, на мой взгляд», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Prime Video.