Карло Анчелотти: «Реал» зависит от Бензема, и я рад этому. Таким должен быть форвард в современном футболе»

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Карло Анчелотти признал, что «Реал» зависит от Карима Бензема.

«Мы зависим от Бензема. Это действительно так, мы не будем отрицать это. И я очень рад, что мы зависим от Карима. Такова реальность, и это хорошо».

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«Вот это вопрос! Не могу ответить. Скажу лишь, что Карим – это современный центрфорвард, который делает все, что нужно от нападающего. Все, включая работу в обороне.

Это идеальный пример того, каким должен быть форвард в современном футболе», – сказал тренер мадридского клуба на пресс-конференции перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Челси»

В этом сезоне 34-летний форвард забил 37 голов и отдал 14 передач в 37 матчах за «Реал» во всех турнирах. С его статистикой можно ознакомиться по ссылке.

«Реал» очень зависит от Бензема – 41% атак с его прямым участием. Кто еще так влияет на свои команды?

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