Гари Невилл: «Ливерпуль» выиграет АПЛ, он крайне опасен. Боюсь, как бы он не взял 3-4 трофея»

высоко оценивает шансы на успех в этом сезоне.

«Я думаю, что он крайне опасен и добьется чего-то особенного. Когда я смотрел его матч с «Арсеналом», все говорило о том, что «Ливерпуль» собирается выиграть . Это был матч чемпионского уровня.

Я весь сезон выбирал , так что буду придерживаться этого варианта и дальше, но я думаю, что в итоге чемпионат выиграет «Ливерпуль». Он представляет собой угрозу и еще в двух турнирах, так что, думаю, в этом году команда добьется чего-то особенного.

Мне, как фанату , страшно говорить об этом, но «Ливерпуль» очень опасен. Я действительно волнуюсь из-за того, что он может взять 3-4 трофея», – сказал экс-защитник «МЮ» на мероприятии The Overlap.