«В АПЛ есть «Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Челси». Став 4-м, Артета может сказать: «Ну, это лучшее, чего можно добиться, буду искать новую работу». Невилл о тренере «Арсенала»

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Гари Невилл допускает, что Микель Артета покинет пост главного тренера «Арсенала» летом.

«Мне правда нравится Артета, считаю его отличным тренером. Думаю, у него отличная команда, если говорить о молодых игроках.

Он хорошо управляет командой, но я опасаюсь того, что если «Арсенал» закончит сезон в четверке – а шансы 50 на 50, работы предстоит еще много, – то в каком-то смысле это потолок.

Есть Гвардиола, есть Клопп, есть «Манчестер Юнайтед», есть «Челси». Есть ли у «Арсенала» перспективы? Он не будет бороться за титул.

Микель Артета – прекрасный тренер, он выжимает максимум из этой команды. Но когда он займет четвертое место, то, если будет предельно жестко оценивать ситуацию, может сказать: «Ну все, это лучшее, чего я могу тут добиться, буду искать новую работу», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на мероприятии The Overlap.

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