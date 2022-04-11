Бакаев хочет остаться в «Спартаке». 30 июня он может уйти бесплатно

Зелимхан Бакаев высказался о своем будущем.
Полузащитник «Спартака» дал комментарий после матча РПЛ с «Арсеналом» (3:0), который он пропустил из-за дискомфорта.
– Игра с «Арсеналом» получилась хорошей. Судейство? Давайте не будем про него. Судейство нам не помешает, если мы будем играть в футбол. Если Спартак» будет играть так, как с «Арсеналом», тогда нам никто не помешает.
– Ты хочешь остаться в «Спартаке»?
– Конечно, – сказал Бакаев.
Срок контракта 25-летнего хавбека с красно-белыми истекает 30 июня 2022 года. Статистика Бакаева – здесь.