Ледяхов о Бакаеве против «Локо: «Не понял, почему его заменили. Его уход будет для «Спартака» огромной потерей»

оценил игру хавбека «Спартака» .

Экс-полузащитник красно-белых высказался после матча с «Локомотивом» (0:1).

— Я так и не понял, почему заменили Бакаева. Он же в этом матче был лучшим у . Единственный, от кого исходила хоть какая-то острота. Может, Ваноли решил, что Зелимхан устал?

— Допускаете?

— Ну-у... Со стороны так не показалось. Он и в середине второго тайма был очень активен, пытался что-то придумать. Дело в том, что нынешний «Спартак» в позиционном нападении сморится катастрофически. Две-три передачи — и сразу потеря. А Бакаев может не только одним пасом обострить игру, но и пробить издали, исполнить стандарт. Удар-то у него классный.

— Вы понимаете, почему «Спартак» не торопится продлевать контракт с Бакаевым?

— Сейчас такое время, что уже ничему не удивляешься... Но если летом Зелимхан уйдет, для «Спартака» это будет огромная потеря. Нельзя разбрасываться игроками уровня Бакаева.

— Как вам в целом работа Ваноли?

— Пока сдвигов к лучшему не видно. Спартаковцы выглядят разрозненно, командная игра не выстроена. В позиционном нападении действуют по принципу «как Бог на душу положит». А иногда вообще не знают, что делать на поле.

— Мрачная картина.

— Не то слово. А ведь состав у «Спартака» мощный, один из лучших в РПЛ. Много квалифицированных футболистов, на каждой позиции есть конкуренция. И девятое место, невнятная игра... Нонсенс! – сказал Ледяхов.