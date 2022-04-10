Промес и Бакаев не сыграют с «Арсеналом» из-за дискомфорта после матча с «Локо». Чернов впервые выйдет в старте «Спартака»

и не сыграют за против тульского «Арсенала».

Пресс-служба московского клуба сообщила, что после матча с (0:1) эти футболисты почувствовали дискомфорт.

«Мы играли прошлый матч в тяжелых погодных условиях, и это все сказывается. Есть краткосрочные последствия, есть последствия, которые проявляются через 2-3 дня. Эта история на снегу имеет последствия, в том числе и для здоровья футболистов.

Я тогда говорил, что мы опасаемся за здоровье игроков, и наши опасения оказались не напрасными. Многие получили неприятные болячки. В том числе и потому, что играли первый тайм на снежной каше», – сказал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов.

Отметим, что впервые в стартовом составе «Спартака» выйдет защитник . Нападающий Александр Соболев сыграет с первых минут впервые с 26 февраля.

Состав «Спартака» на игру выглядит так: Максименко, Джикия, Жиго, Чернов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Мозес, Соболев, Николсон.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Арсеналом». Начало – в 16:30 по московскому времени.