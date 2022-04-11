Масалитин о ЦСКА: «До золота очень далеко. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы»

оценил шансы ЦСКА в чемпионской гонке .

Экс-форвард армейцев высказался после поражения красно-синих от «Химок» (2:4) в 24-м туре.

«Эксперименты в обороне ни к чему хорошему не приводят. Марио в роли центрального защитника провел неважный матч. Да и в середине поля проблемы. Гбамен провалился.

Даже не знаю, почему не играл Фукс. Для меня это пока загадка. По предыдущим играм у меня вопросов к нему не было. Парень классно начинает атаки...

В целом при схеме в три центральных защитника латерали должны заполнять свободные зоны, возвращаться. А Обляков и Ушаков в этом плане, мягко говоря, не преуспели. В ЦСКА, увы, нет быстрого защитника. Даже Дивеев, который сейчас не играет, не обладает достаточной скоростью.

Гбамен наошибался. «Исполнил», конечно... В эпизоде с первым пропущенным мячом недоработал, выключился. Ну что это такое? Да и в четвертом голе есть его вина...

Еще недавно говорили, что ЦСКА поборется за чемпионство. Но две последние встречи показали, что до золота очень далеко. С «Уралом» спаслись, а [в матче с «Химками»] армейцев наказали по делу.

Есть вопросы к организации игры. Перекос на атаку, а сзади большие проблемы. И они не решаются. Может быть, надо сразу выпускать Мухина, который не ходил бы вперед. Много мячей пропущено из центральной зоны. Нет баланса. Состав надо стабилизировать», – сказал Масалитин.

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