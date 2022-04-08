Катерина Кирильчева: «ЦСКА стал как «Спартак», который все время колошматит. Раскачивается лодка»

Катерина Кирильчева сравнила ЦСКА со «Спартаком», который штормит.
– По поводу того, как это (история с представлением Языджи – прим.) разошлось в СМИ: когда здесь было все на пике, пошел неправильный импульс. В Европе никто не знает, что в Турции русских женщин называют Наташами. И когда во всех наших СМИ дружно начали писать, что в ролике призывают турецкого игрока приехать в Россию, потому что в стране много шлюх, это так и переводилось.
Если бы нормальные люди дали хотя бы двойную оценку этой истории... А когда в любом источнике, издании бомбится только одна версия, что делают наши коллеги в Европе и мире? Они берут и смотрят: «О, оказывается, в России Наташи – это шлюхи, а тут в презентации ЦСКА турка Наташами зазывают – прекрасно, там сошли с ума».
– Ты считаешь, что это не просто так?
– Я не считаю, это так и есть.
– А кому это нужно?
– Да не скажу я, кому это нужно. Каждый делает свои выводы.
– Ты просто говоришь про инструменты, что есть телеграм-каналы, которые раскачивали. Но в конечном итоге ты считаешь, что кому-то было выгодно тебя уволить? Для чего этот скандал?
– Не знаю, для чего скандал... Мы (ЦСКА) стали, прости Господи, как «Спартак», который все время колошматит. У нас никогда такого не было, никогда не было сливов, никогда не уходила информация, о нас не было инсайдов.
У нас всегда был семейный закрытый клуб, а последние полтора-два года клуб колошматит в СМИ. Ни медийка, ни трансферы не сходят [со страниц], пишут про совет директоров, про это, про то.
Откуда они это берут? И потом еще оказывается, что информация действительно верна. Откуда? Вот сейчас было про агентские выплаты. Откуда это?
– Это открытая информация – про агентские выплаты.
– Но никто же об этом не писал раньше, зачем сейчас об этом писать? Постоянный вброс информации и дезинформации о ЦСКА, который муссируется последние два года.
Поэтому можно сделать выводы. Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка.
– С чем это связано, на твой взгляд?
– Не знаю. С черной полосой в ЦСКА.
– Ты говоришь, полтора года. Это тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным клубом.
– Не знаю, я не аналитик, не финансист, не экономист. Я творческий человек, – сказала бывший главный редактор клубного канала ЦСКА.
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