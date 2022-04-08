Катерина Кирильчева: «ЦСКА стал как «Спартак», который все время колошматит. Раскачивается лодка»

сравнила ЦСКА со , который штормит.

– По поводу того, как это (история с представлением Языджи – прим.) разошлось в СМИ: когда здесь было все на пике, пошел неправильный импульс. В Европе никто не знает, что в Турции русских женщин называют Наташами. И когда во всех наших СМИ дружно начали писать, что в ролике призывают турецкого игрока приехать в Россию, потому что в стране много шлюх, это так и переводилось.

Если бы нормальные люди дали хотя бы двойную оценку этой истории... А когда в любом источнике, издании бомбится только одна версия, что делают наши коллеги в Европе и мире? Они берут и смотрят: «О, оказывается, в России Наташи – это шлюхи, а тут в презентации ЦСКА турка Наташами зазывают – прекрасно, там сошли с ума».

– Ты считаешь, что это не просто так?

– Я не считаю, это так и есть.

– А кому это нужно?

– Да не скажу я, кому это нужно. Каждый делает свои выводы.

– Ты просто говоришь про инструменты, что есть телеграм-каналы, которые раскачивали. Но в конечном итоге ты считаешь, что кому-то было выгодно тебя уволить? Для чего этот скандал?

– Не знаю, для чего скандал... Мы (ЦСКА) стали, прости Господи, как «Спартак», который все время колошматит. У нас никогда такого не было, никогда не было сливов, никогда не уходила информация, о нас не было инсайдов.

У нас всегда был семейный закрытый клуб, а последние полтора-два года клуб колошматит в СМИ. Ни медийка, ни трансферы не сходят [со страниц], пишут про совет директоров, про это, про то.

Откуда они это берут? И потом еще оказывается, что информация действительно верна. Откуда? Вот сейчас было про агентские выплаты. Откуда это?

– Это открытая информация – про агентские выплаты.

– Но никто же об этом не писал раньше, зачем сейчас об этом писать? Постоянный вброс информации и дезинформации о ЦСКА, который муссируется последние два года.

Поэтому можно сделать выводы. Конкретно меня никто не хотел увольнять. Зачем? Я мелкая сошка. Раскачивается лодка.

– С чем это связано, на твой взгляд?

– Не знаю. С черной полосой в ЦСКА.

– Ты говоришь, полтора года. Это тот момент, когда ЦСКА перестал быть частным клубом.

– Не знаю, я не аналитик, не финансист, не экономист. Я творческий человек, – сказала бывший главный редактор клубного канала ЦСКА.

«ЦСКА провел удачную акцию». Депутату Журовой представление Языджи понравилось – Губерниев, Конов и Милонов разнесли идею