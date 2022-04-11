Семин о разгроме «Локомотива»: «Результат закономерный. «Ростов» явно выглядел сильнее»

Юрий Семин оценил поражение «Локомотива» от «Ростова» (1:4).
Бывший главный тренер железнодорожников высказался после матча 24-го тура РПЛ.
«Ростов» явно выглядел сильнее. Результат закономерный. Очень ярко себя проявила молодежь команды. Мелехин, Лангович, Щетинин, Сильянов и вышедший Сухомлинов. Они явно превзошли «Локомотив».
Не получилось навязать борьбу? Наверное, в команде [«Локомотив»] знают, почему так произошло. Ответить на это могут те, кто тренировал команду», — сказал Семин.
18 минут 21 секунда – столько ВАР забрал у «Ростова» и «Локомотива». Ох