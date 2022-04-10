Роналдиньо считает, что «Барса» может догнать «Реал»: «Надеюсь, все пойдет хорошо, все может быть. Хави вернулся и подарил людям надежду»

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Роналдиньо верит, что «Барселона» еще может опередить «Реал» в таблице Ла Лиги.

Хави вернулся и подарил людям надежду. Меня это тоже волнует, поскольку он мой друг. Сегодня за «Барселоной» снова хочется следить.

– «Барса» поднимается в таблице. Как вы думаете, возможно ли выиграть чемпионат?

– У нас был очень хороший камбэк в свое время. И он может повториться снова. Как я уже сказал, мы рады, что «Барса» снова играет хорошо. Думаю, что все возможно.

– На ваш взгляд, «Барселона» способна совершить камбэк в чемпионате?

– Надеюсь на это. Как фанат я надеюсь, что все пойдет хорошо. Думаю, что все может быть, – заявил бывший полузащитник каталонского клуба.

На данный момент «Барселона» отстает от «Реала» на 15 очков. При этом у каталонцев есть две игры в запасе.

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