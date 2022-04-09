Роналдиньо о Хави: «Прекрасно, что он вернулся в «Барсу». Он достигнет чего-то великого, надеюсь»

Роналдиньо высказался о работе Хави в «Барселоне».
«Все, что он делает, идет хорошо. Я очень рад за него и надеюсь, что это будет продолжаться.
Он не только отличный игрок, но и отличный человек. Прекрасно, что он вернулся в «Барселону». Я очень счастлив.
Я всегда думал, что он станет тренером, даже когда мы еще играли. Это не стало для меня сюрпризом, и я очень рад, что он вернулся в «Барсу».
Я желаю ему удачи и надеюсь, что он достигнет чего-то великого. Без сомнений. Он сделал это в качестве игрока», – сказал бывший футболист «Барселоны».