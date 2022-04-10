Ваноли о давлении: «Когда нет результата, становится сложно. «Спартаку» не хватает психологии, нужно работать, чтобы это приобрести»

Паоло Ваноли ответил на вопрос о давлении в «Спартаке».
Красно-белые одержали победу над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.
– Чувствовали ли вы давление из-за черной серии, и станет ли легче после победы?
– Давление – часть этой профессии. Когда нет результата, становится немного сложно. Особенно после той игры, которую показывала команда.
Мне нужно было заставить игроков поверить в то, что мы все делаем правильно.
Для того, чтобы построить команду, нужно время. Не знаю, дадут ли время Паоло Ваноли. Но мы продолжаем работать и, считаю, работать хорошо.
Сейчас нам не хватает психологии, о чем я говорил неоднократно. Нам нужно работать дальше, эту психологию приобретать, – сказал главный тренер «Спартака».
Под руководством итальянского специалиста «Спартак» победил три раза, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.