Ваноли о давлении: «Когда нет результата, становится сложно. «Спартаку» не хватает психологии, нужно работать, чтобы это приобрести»

Паоло Ваноли ответил на вопрос о давлении в .

Красно-белые одержали победу над тульским (3:0) в матче 24-го тура чемпионата России.

– Чувствовали ли вы давление из-за черной серии, и станет ли легче после победы?

– Давление – часть этой профессии. Когда нет результата, становится немного сложно. Особенно после той игры, которую показывала команда.

Мне нужно было заставить игроков поверить в то, что мы все делаем правильно.

Для того, чтобы построить команду, нужно время. Не знаю, дадут ли время . Но мы продолжаем работать и, считаю, работать хорошо.

Сейчас нам не хватает психологии, о чем я говорил неоднократно. Нам нужно работать дальше, эту психологию приобретать, – сказал главный тренер «Спартака».

Под руководством итальянского специалиста «Спартак» победил три раза, один раз сыграл вничью и трижды проиграл.