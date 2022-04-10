«Спартак» 22 раза пробил в матче с «Арсеналом», 17 ударов – из штрафной, 49 касаний сделано в штрафной. Это лучшие показатели при Ваноли

«Спартак» выдал лучшие статические показали при Паоло Ваноли в матче с «Арсеналом».

Красно-белые одержали победу над туляками со счетом 3:0 в матче 24-го тура .

Журналист Sports.ru Александр Дорский сообщает, что установил сразу несколько лучших статических показателей при .

Так, московская команда нанесла 22 удара по воротам, 17 ударов – из штрафной.

Также в чужой штрафной было выполнено 49 касаний. Это в том числе является рекордом для «Спартака» в целом по текущему сезону, под руководством таких показателей не было.

Что касается ударов по воротам и ударов из пределов штрафной, то матч в декабре 2021 года с «Сочи» был лучшим для красно-белых в этих компонентах. Тогда команду тренировал португальский специалист.