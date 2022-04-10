Головин отдал два голевых паса за последние 4 матча «Монако». У него первый ассист в Лиге 1 в 2022 году

«Монако» при участии хавбека Александра Головина забил «Труа» на 57-й минуте матча Лиги 1.
Российский полузащитник отдал результативную передачу форварду Кевину Фолланду, и его команда вышла вперед – 2:1.
За последние 4 матча во всех турнирах Головин отметился 2 голевыми пасами. Ранее он ассистировал защитнику Акселю Дисаси в матче против «Браги» (1:1) в Лиге Европы.
Сегодняшняя голевая передача стала для Александра первой в Лиге 1 в 2022 году.
Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.