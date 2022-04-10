Головин отдал два голевых паса за последние 4 матча «Монако». У него первый ассист в Лиге 1 в 2022 году

Теги Монако Труа лига 1 Франция Кевин Фолланд Александр Головин Аксель Дисаси Футбол

«Монако» при участии хавбека Александра Головина забил «Труа» на 57-й минуте матча Лиги 1.

Российский полузащитник отдал результативную передачу форварду Кевину Фолланду, и его команда вышла вперед – 2:1.

За последние 4 матча во всех турнирах Головин отметился 2 голевыми пасами. Ранее он ассистировал защитнику Акселю Дисаси в матче против «Браги» (1:1) в Лиге Европы.

Сегодняшняя голевая передача стала для Александра первой в Лиге 1 в 2022 году.

Подробно со статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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