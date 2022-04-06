Тчуамени не хочет переходить в «ПСЖ», он нацелен на зарубежные клубы. Опорник интересен «Реалу» и «Челси»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция возможные трансферы Орельен Тчуамени Футбол

Опорник «Монако» Орельен Тчуамени хочет продолжить карьеру не в Лиге 1.

По данным RMC Sport, французский полузащитник хотел бы перейти в зарубежный клуб, несмотря на настойчивый интерес со стороны «ПСЖ».

Интерес к 22-летнему футболисту проявляет мадридский «Реал». «Челси» тоже может поучаствовать в борьбе за игрока сборной Франции.

Сообщалось, что «Монако» хочет за Тчуамени не менее 50 млн евро.

В этом сезоне футболист провел 43 матча во всех турнирах за «Монако», забил 3 гола и отдал 2 передачи. Его статистика – здесь.

«ПСЖ» – топ-клуб, в эпоху катарцев сделаны большие вложения. ЛЧ выиграть не удалось, но титулов много». Тчуамени о парижанах

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