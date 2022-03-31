Валуев о неисключении РФС: «ФИФА показала политическую неангажированость, свободу спорта от политики»

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Николай Валуев поддержал решение ФИФА в отношении РФС.

Ожидалось, что на сегодняшнем конгрессе ФИФА будет рассмотрен вопрос о приостановке членства РФС, но этого не произошло.

«Выдохнули! Хорошая новость! А в какой-то степени даже неожиданное решение. Ожидал, что будет хуже. Приятно!

ФИФА показала политическую неангажированость. В отличие от международного олимпийского комитета.

Давайте сыграем на сопоставление, who is who (кто есть кто – прим. Sports.ru)? Ярким примером политической ангажированности выставляем МОК, а в противопоставление возьмем ФИФА, где наш случай показал свободу спорта от политики», - заявил депутат Госдумы.

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