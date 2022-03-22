Член исполкома РФС о вердикте CAS: «Сформировать пул объективных судей не удалось. У ФИФА не имелось оснований отстранять Россию от стыков»

Член исполкома считает, что у ФИФА не было оснований отстранять Россию от стыковых игр ЧМ-2022.

Александр Зотов высказался касательно того, что Спортивный арбитражный суд ( ) ответил отказом на обращение РФС о переносе игры с Польшей на иную дату.

– Ожидали такого вердикта CAS?

– Ситуация складывалась так, что этот вариант нельзя было исключать. Однако все равно сохранялась надежда на положительный исход. Мы же помним недавний случай с фигуристкой Валиевой.

В данном деле очень важно, как сформирована панель арбитров в Лозанне, насколько эти люди беспристрастны и не зависят от политических настроений. Руководствуются ли они чисто правовыми аспектами.

Я в этом процессе не участвую, так что всех деталей не знаю. Но очевидно, что сформировать пул объективных судей не удалось... Не вижу никаких оснований лишать Россию права участвовать в стыковых матчах. Но чуда не свершилось.

– А что означает формулировка «Рассмотрение исков к ФИФА и УЕФА продолжится в соответствии со сроками и порядками, определяемыми CAS»? То есть у нас еще сохраняется какой-то шанс?

– Какие-то возможности еще остаются. Но скорее речь в случае удовлетворения иска может идти о какой-то денежной компенсации и возмещении иного ущерба.

Тут ведь еще возникает один вопрос. Как быстро CAS рассмотрит наше обращение? И если решение все-таки примут в пользу России, как тогда отмотать ситуацию назад?

Ведь стыковые матчи пройдут уже на этой неделе: шведы встретятся с чехами, а поляки уже фактически в финале отбора. Не знаю... Выглядеть это будет абсурдно.

– И что теперь делать?

– Руки опускать нам точно нельзя. Я еще раз внимательно изучил регламенты и уставы ФИФА и УЕФА.

Считаю, у ФИФА не имелось оснований отстранять нас от стыков, – сказал Зотов, являющийся также гендиректором Общероссийского профсоюза футболистов.