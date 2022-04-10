Мбаппе о Неймаре и Месси: «Жаль, что сыгрались только сейчас, но на то было много причин»

Форвард «ПСЖ» высказался после хет-трика «Клермону» (6:1) в 31-м туре Лиги 1.

О матче

«Мы счастливы. Думаю, мы все получили огромное удовольствие и порадовали других.

Мы продолжаем наш путь к 10-му титулу, недолго уже осталось. Мы довольны».

О сыгранности с и

«Жаль, что взаимопонимание появилось только сейчас, но на то было много причин, было много обстоятельств, приведших к такой задержке.

Но мы чувствуем, что мы умелые футболисты, и стараемся как можно больше помогать команде. Сегодня это получилось.

Такова жизнь. Иногда выигрываешь, иногда проигрываешь. Надо продолжать смотреть вперед. У нас были неприятные моменты, и боль до сих пор ощущается, но надо сохранять оптимизм. Мы должны показать, что являемся большим клубом, большой командой, что мы хотим брать трофеи», – сказал Мбаппе Canal+.

Мбаппе и Неймар сделали по хет-трику в матче «ПСЖ» с «Клермоном». Месси отдал 3 голевых паса