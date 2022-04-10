Геннадий Орлов: «Краснодар-2» идет на 4-м месте. Ну какое расширение РПЛ? Какое качество игры будет?»

выступил против расширения .

Футбольный комментатор затронул эту тему, анализируя матч 24-го тура РПЛ, в котором встретились «Зенит» и «Ахмат» (2:0).

«Нужно отдать должное «Ахмату». Крепкая команда, которая очень хорошо готова физически, с поставленной игрой. Конечно, не хватает таких мастеров, которые есть в . Но тем не менее грозненцы способны дать бой. Считаю, «Зенит» смотрелся интереснее по сравнению с матчем с «Сочи».

«Зенит» не испугался, оказался готов к борьбе. Вновь хочу похвалить . Талалаев эффективно работает. У него нет ведущих игроков РПЛ, но футбол качественный, организованный. Очень серьезный соперник!

Я получил удовольствие от матча. Качество игры было явно выше встречи «Рубина» и . Ну там вообще... «Краснодар-2» в итоге победил и идет на четвертом месте. Тут резонно задать вопрос: ну какое расширение РПЛ? Какое качество игры будет? Какой смысл в 18 командах?

Я уже вам говорил, что было бы неплохо возродить Кубок Премьер-лиги. Таким образом насытим календарь», – сказал Орлов.

«Зенит» проскочил самый нелюбимый выезд – в Грозный. Выиграл благодаря красивому голу и не дал «Динамо» уплотнить гонку