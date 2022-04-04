Орлов о Дзюбе: «Всеволод Бобров говорил мне: «Если я не забил, то считал, что мы проиграли». Вот такое чувство должно быть у Артема»

дал совет нападающему .

Накануне петербургский клуб сыграл вничью с в матче 23-го тура (0:0). Дзюбу заменили во втором тайме, он не забивает в чемпионате России семь игр подряд.

«Зенит» владел инициативой, но где реализация? Однажды я разговаривал с великим Всеволодом Михайловичем Бобровым. Знаете, какую вещь он мне тогда поведал? «Если я не забил в матче, то считал, что мы проиграли».

Вот такое чувство должно быть у Дзюбы. Не уходить с поля без гола. Защитники уже придумали, как против него играть. Ему сложнее. Но тем не менее надо забивать. Получается, день прошел не лучшим образом.

На мой взгляд, Клаудиньо полезнее, когда действует ближе к атаке. Но сейчас вынужденно играет глубоко в интересах команды», – сказал комментатор.